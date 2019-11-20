За сутки в ООС ранены шесть украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 20 ноября, сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены шестеро военных, сообщает пресс-центр ООС.

ВСУ обстреляли из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Березового и у Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, подразделения сепаратистов с начала 20 ноября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За сутки 18 ноября на Донбассе зафиксировали 14 обстрелов со стороны сепаратистов. Один украинский военный был ранен.

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Источник: korrespondent.net