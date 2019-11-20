Кабмин утвердил глав Госгеокадастра и Укртрансбезопасности

Правительство Украины утвердило победителей конкурсных отборов в государственные службы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 20 ноября.

Так, главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) стал Башлык Денис Александрович.

До назначения на эту должность он работал главным специалистом отдела международных отношений Департамента международного сотрудничества и рынка земель.

Главой Государственной службы по безопасности на транспорте стал Погорелый Александр Викторович.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, он работал генеральным директором компании Юниверсал Моторз Груп, занимающейся поставками запчастей и автомобилей и входит в состав корпорации УкрАвто.

Кроме того, Кабмин объявил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Им стал Кирилл Хомяков.

Ранее стало известно, что правительство назначило нового главу Укравтодора. Им стал нардеп от Слуги народа Александр Кубраков.

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Источник: korrespondent.net