Без унитазов и розеток. Корабли прибыли в Очаков

Россия вернула Украине захваченные корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу в "угробленном" состоянии, заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, отметив, что мир увидит "варварское отношение россиян".

Накануне СМИ писали, что Россия изымет боевые снаряды, личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы. Но ВСУ не досчитались розеток, плафонов и унитазов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Встречали с флагами, ждут в Гааге

18 ноября Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу, захваченные в прошлом году в ходе нападения пограничных кораблей ФСБ России на украинских военных моряков.

В сопровождении буксиров Титана и Гайдамаки, а также поисково-спасательно буксира Сапфир корабли отправились в сторону материковой Украины. 20 ноября прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.

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Первым добрался бронекатер Никополь. Его буксировал малый разведывательный корабль Переяслав. Также два скоростных катера типа Willard притянули Никополь к военному причалу. Последними прибыл Яны Капу в сопровождении буксиров Лидовский и Гайдамаки.

Их встречали местные жители с украинскими флагами. Ожидается визит президента Владимира Зеленского, который обещал не бриться до возвращения кораблей на родину.

По словам командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко, украинские суда вернулись в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

"Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - сказал он.

Российские СМИ писали, что вооружение останется, а это пулеметы ДШКМ и боевые модули Катран-М, не будет только боевых снарядов. Воронченко ничего не сказал на это счет, но на кадрах видны боевые модули на кораблях.

Что касается пробоины от российского снаряда в рубке Бердянска, которую катер получил при штурме в ноябре прошлого года, то ее в России залатали.

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"Весь мир видел фото и видео. Поэтому если пробоину заварили, это ничего не меняет. Ведь факт зафиксирован", - сказал бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук.

Пробоина в рубке Бердянска может стать доказательством того, что российские военные и пограничники вели по украинским морякам огонь на поражение. В ближайшее время в трибунале по морскому праву в Гааге начнутся слушания по событиям в Керченском проливе.

Как сказала замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, целью Украины является не только освобождение моряков и кораблей, но и признание действий России нарушением норм международного права, а также получение компенсации.

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На заседании Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге 25 мая суд обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных украинских военных, а также вернуть под контроль Украины военные корабли Бердянск, Никополь и Яны-Капу.

Тогда в МИД России заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Москва частично выполнила решение инстанции, когда 7 сентября украинские моряки вернулись на родину в результате обмена осужденными и задержанными лицами, который осуществили Россия и Украина.

Сейчас Россия отрицает, что выполняет постановление Международного трибунала по морскому праву. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Эксперты считают, что Москва пошла на уступки накануне нормандского саммита, хотя официально этот также отрицает. Подробно в материале Россия вернула Украине военные корабли. Что дальше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует возвращение кораблей в Украину, отметив, что "это следовало сделать давно".

В Брюсселе также отметили, что это решение уже "давно назрело". Вместе с тем представитель ЕС Майя Косьянчич отметила, что Украина показала, что может действовать конструктивно в урегулировании конфликта. В связи с этим в ЕС "ожидают, что Россия ответит на эти усилия соответствующими позитивными шагами", добавила она.

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Источник: korrespondent.net