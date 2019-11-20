Лента RSS
Подписаться на ленту
20 ноября 2019, среда, 21:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
20. 11. 2019

ГПУ опровергла слова Рябошапки о судимости "слуги" за изнасилование

Информация генпрокурора Руслана Рябошапки о погашенной судимости народного депутата фракции Слуга народа Романа Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры в среду, 20 ноября.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, и ее результаты будут официально сообщены позже.

Напомним, сегодня на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, но судимость была погашена, и согласно действующему законодательству нардеп считается несудимым.

Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что Иванисов, избранный по мажоритарному округу №153 Ровенской области, был осужден в 1996-м году за изнасилование. Будущий нардеп отбывал наказание в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Сам Иванисов в своем Facebook написал ироничный пост на эту тему – он попытался опровергнуть озвученную информацию, назвав ее "заказухой с сервера, находящегося в Сан-Франциско".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.