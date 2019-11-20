НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа БПП

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего народного депутата. Ему вменяют завладение 20 млн гривен Укрзализныци и покушение на завладение еще 44 млн гривен, сообщается на сайте НАБУ в среду, 20 ноября.

По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку Укрзализныце метизной продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц Укрзализнычпостача (закупочное подразделение УЗ).

В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которые почти в два раза превышали среднерыночные. Укрзализныця получила ущерб на сумму больше 20 млн гривен.

В январе 2016 года этой схемой заинтересовалось НАБУ. В июле того же года были установлены и задержаны первые пять подозреваемых, среди которых представители коммерческих структур и служащие Укрзализныци. В конце того же года сообщили о подозрении бывшему и.о. начальника Укрзализнычпостача и организатору преступления – бенефициару ООО Инкомм, которого пришлось объявить в розыск. В марте 2017 года дело направили на рассмотрение Соломенского районного суда Киева.

В июле 2017 года сообщили о подозрении еще четырем лицам, а в августе 2018 года этот эпизод направили в тот же Соломенский суд.

В 2019 году круг подозреваемых расширился бывшим народным депутатом, его финансовым советником и бывшим внештатным советником главы АП. В октябре 2019 года им сообщили о подозрении.

НАБУ не называет имени нардепа, но ранее сообщалось, что подозрение из-за хищений в Укрзализныце объявлено бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко.

В октябре Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, а позже наложил арест на его имущество.

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Источник: korrespondent.net