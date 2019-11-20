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20. 11. 2019

В Италии взорвалась фабрика фейерверков: четыре жертвы

В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Об этом сообщает ANSA в среду, 20 ноября.

Отмечается, что среди жертв взрыва 71-летняя жена владельца фабрики. Пострадавшие госпитализированы.

Спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

#Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20 #vigilidelfuoco al lavoro per le ricerche dell’ultimo disperso #20novembre 19:00 pic.twitter.com/BfoW37LcBH

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019

Ранее в Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Тогда погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание было полностью разрушено, также были повреждены соседние дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.

На заводе в Днепре произошел мощный взрыв и пожар

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Источник: korrespondent.net
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