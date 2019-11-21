Лента RSS
Подписаться на ленту
21 ноября 2019, четверг, 00:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
21. 11. 2019

Нардеп Иванисов приостановил членство во фракции Слуга народа

 
Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о нем, обнародованной в СМИ. Об этом нардеп сообщил в Facebook 20 ноября.
 
"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", − написал он.
 
По словам Иванисова, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.
 
Депутат убежден, что генерального прокурора Руслана Рябошапку "умышленно ввели в заблуждение".
 
"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", − подчеркнул Иванисов.
 
Также нардеп пообещал, что в ближайшее время обнародует доказательства того, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.