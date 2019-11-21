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21. 11. 2019

Зеленский прибыл в Очаков для осмотра кораблей

 
Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВСУ, которые вернулись в Украину из России. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.
 
Отмечается, что в военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах.
 
По данным агентства, Зеленский прибыл в Очаков с задержкой в несколько часов из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другое воздушное судно.
 
 
Ранее в среду, 20 ноября глава государства посетил Станицу Луганскую, где состоялось открытие восстановленного моста через Северский Донец.

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Источник: korrespondent.net
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