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21. 11. 2019

РФ попросят вернуть оборудование, снятое с кораблей − президент

 
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей и обязательно попросит вернуть оборудовние, которого там не хватает. Об этом глава государства сообщил журналистам в Очакове ночью 21 ноября.
 
"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах − ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", − подчеркнул Зеленский.
 
Глава государства добавил, что общался с командиром Военно-морских сил ВСУ Игорем Воронченко и договорился, что украинская сторона отремонтирует корабли в течение трех месяцев.

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Источник: korrespondent.net
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