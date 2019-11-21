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21. 11. 2019

Зеленский готов заставить Иванисова сложить мандат

 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в четверг, 21 ноября, заставит народного депутата Романа Иванисова сложить мандат, если подтвердится факт его причастности к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Об этом глава государства сообщил журналистам в Очакове, куда он прибыл для осмотра возвращенных Россией кораблей.
 
"Завтра (21 ноября) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии Слуга народа", − подчеркнул Зеленский.
 
Он напомнил, что из фракции Слуга народа ранее были исключены два депутата (Анна Скороход и Антон Поляков – ред.).
 
"Это будет, наверное, третий человек (Иванисов – ред.), если он причастен", – указал президент.
 
По словам Зеленского, в Слугу народа брали "простых людей, которые никогда не были в политике", и их проверяли СБУ и МВД.
 
"Если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", – заверил глава государства.
 
Ранее в СМИ появилась информация, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в колонии.
 
Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил судимость нардепа, однако подчеркнул, что она погашена.
 
В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.
 
Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.

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Источник: korrespondent.net
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