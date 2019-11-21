Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года "climate emergency" (климатическое ЧП). Об этом 20 ноября сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что слово года предназначено для того, чтобы подчеркнуть "слово или выражение с помощью доказания его употребимости, чтобы отразить дух, настроение или обеспокоенность уходящего года".

"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", − подчеркнула редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

В шорт-лист также вошли "climate action" (борьба с изменением климата), "climate denial" (климатическое отрицание), "eco-anxiety" (эко-тревожность), "extinction" (вымирание) и "flight shame" (летать стыдно).

Использование термина "климатическое ЧП" в сотни раз увеличилось с 2018 года, свидетельствуют данные, собранные базой, включающей в себя сотни миллионов английских слов.

Напомним, в 2018 году главным словом стало "toxic" (токсичный), в 2017 − "youthquake" (молодежетрясение), в 2016 − "post-truth" (пост-правда).

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Источник: korrespondent.net