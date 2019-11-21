Зеленский: За возврат кораблей ничего не обещал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о возвращении в Украину из РФ захваченных в Керченском проливе моряков и кораблей без каких-либо условий. Об этом он рассказал журналистам в Очакове 20 ноября.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мы все знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", − подчеркнул глава государства.

Напомним, 20 ноября буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.

В ноябре 2018 года они были захвачены Россией в Керченском проливе.

Моряки с задержанных суден вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net