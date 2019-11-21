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21. 11. 2019

Космос стал пятой сферой проведения операций НАТО

 
НАТО объявило космос отдельной сферой проведения операций. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил в среду, 20 ноября, что министры иностранных дел стран-членов организации признали космос отдельным пространством наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством.
 
Космос "необходим для защиты и сдерживающих мер со стороны альянса", − добавил Столтенберг. При этом НАТО не будет размещать свое собственное оружие в космосе.
 
В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. Прежде всего, альянс намерен защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов.
 
Руководство НАТО обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия изучали возможности по ограничению действия и уничтожению спутников.
 
Столтенберг отметил, что в настоящее время на земной орбите вращаются примерно 2000 спутников. Около половины принадлежит странам НАТО.
 
"Спутники могут быть заблокированы радиосигналами, взломаны или оснащены оружием", − сказал Столтенберг.
 
"Противоспутниковое оружие может уничтожить связь и другие службы, на которые опирается общество, например, воздушное движение, прогноз погоды или банковский сектор", − добавил генсек НАТО.
 
Он также сообщил, что, в частности, США и Франция находятся на стадии разработки космического оружия. Ранее о расширении своих космических возможностей объявили также Россия, Китай и Индия.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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