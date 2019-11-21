Грета Тунберг получила детскую премию мира в Гааге

В Гааге в среду, 20 ноября, состоялась церемония вручения Международной детской премии мира, сообщает ТАСС.
Сама Тунберг не смогла лично присутствовать на церемонии, поскольку в настоящее время свершает путешествие через Атлантический океан в Испанию для участия в конференции ООН по климату.
"Для меня большая честь получить данную награду. Эта награда всего движения Пятницы ради будущего. Надеюсь, что мне удастся еще раз поблагодарить вас всех, когда я доберусь до суши" − указала Тунберг в коротком послании присутствующим на торжестве.
Малум посвятила награду детям, которые страдают от зверских военных преступлений.
"Обещаю оставаться голосом тех, кто не имеет голоса - наиболее уязвимых детей в Камеруне и всей Африке", − подчеркнула она.
Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.
В сентябре ее номинировали на премию За правильный образ жизни, также известную как "альтернативный Нобель".
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Источник: korrespondent.net
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