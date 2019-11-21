Киев знал о проблемах с военной помощью еще в июле − Пентагон

Украинские власти выражали обеспокоенность из-за заморозки американской военной помощи еще в июле. Об этом 20 ноября рассказала заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на слушаниях по импичменту в Конгрессе, сообщает телеканал CNN.

Как отметила представитель Пентагона, с момента ее показаний в закрытом формате она узнала новые подробности от своих сотрудников в оборонном ведомстве.

"Сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепартамента. Одно из них было получено 25 июля в 14.31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16.25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", − указала Купер.

Она также добавила, что один из ее сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности.

Информация Купер, как пишет CNN, идет вразрез с утверждениями республиканцев, которые настаивают на том, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву до конца августа. Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают оппоненты американского лидера, во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net