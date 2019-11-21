В Польше наказали украинца, который едва не сбил детей на переходе

В Польше задержали 28-летнего украинца, который нагло нарушил правила и чудом не сбил двух маленьких девочек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в городке Плоцк. Мужчина пролетел буквально за пол метра от детей, которые на роликах переезжали пешеходный переход. Момент заснял видеорегистратор. Благодаря этому видео удалось быстро найти владельца машины.

Его имя не разглашают. Известно лишь, что автолетчику 28 лет, он свою вину признал. У украинца изъяли права и выписали штраф в размере 1200 евро.

Напомним, что четыре украинца погибли в ДТП в Польше. Украинцы ехали на автомобиле Opel Astra, водитель потерял управление и врезался в дерево.

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Источник: korrespondent.net