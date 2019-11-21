Итоги 20.11: Прибытие кораблей, скандал с нардепом

В Украину вернулись захваченные Россией корабли
Президент Владимир Зеленский открыл восстановленный мост в Станице Луганской. Глава государства отметил, что работы будут полностью завершены в течение двух-трех дней.
В Украине разгорелся скандал с прослушкой главы ГБР
Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о провокации после публикации записей якобы прослушки его кабинета.
Ранее в Telegram-канале Трубу прорвало обнародовали серию аудиозаписей якобы из кабинета главы ГБР, которые он провел с главой ОП Андреем Богданом.
Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.
Генпрокуратура передала все свои дела другим ведомствам
Генеральная прокуратура передала все свои дела в Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию. С 21 ноября ГПУ теряет право открывать и вести расследования, и будет осуществлять процессуальное руководство в уголовных процессах.
Нардеп Иванисов приостановил членство в Слуге народа на время разбирательства
Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о его судимости за изнасилование, обнародованной в СМИ.
Нардеп подчеркнул, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности.
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Источник: korrespondent.net
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