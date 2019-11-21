Итоги 20.11: Прибытие кораблей, скандал с нардепом

В Украину вернулись захваченные Россией корабли

Буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области.

В ВМС Украины подчеркнули, что возвращенные РФ корабли возвращались на буксире, так как их фактически "угробили".

Президент Владимир Зеленский приехал в Очаков, чтобы осмотреть военные суда.

Глава государства заявил, что Украина проанализирует состояние трех возвращенных кораблей и обязательно попросит РФ вернуть оборудование, которого там не хватает.

Зеленский открыл мост в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский открыл восстановленный мост в Станице Луганской. Глава государства отметил, что работы будут полностью завершены в течение двух-трех дней.

В Украине разгорелся скандал с прослушкой главы ГБР

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о провокации после публикации записей якобы прослушки его кабинета.

Ранее в Telegram-канале Трубу прорвало обнародовали серию аудиозаписей якобы из кабинета главы ГБР, которые он провел с главой ОП Андреем Богданом.

Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.

Генпрокуратура передала все свои дела другим ведомствам

Генеральная прокуратура передала все свои дела в Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию. С 21 ноября ГПУ теряет право открывать и вести расследования, и будет осуществлять процессуальное руководство в уголовных процессах.

Нардеп Иванисов приостановил членство в Слуге народа на время разбирательства

Народный депутат Роман Иванисов покинул фракцию Слуга народа на время проверки информации о его судимости за изнасилование, обнародованной в СМИ.

Нардеп подчеркнул, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. По его словам, на данный момент судимость погашена.

В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости нардепа не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

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Источник: korrespondent.net