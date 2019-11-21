В зоне ООС ранены семеро украинских военных

На Донбассе за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранения получили семеро украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым. Однако сепаратисты продолжали обстрелы, которых за минувшие сутки зафиксировано семь.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отметили в ООС.

Обстрелы велись в районе Березового, Пищевика, Талаковки, Марьинки, Пивденного, Гладосового, Новотошковского.

Напомним, что ранее Зеленский поручил упростить перемещение граждан через линию разграничения. Указ был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

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Источник: korrespondent.net