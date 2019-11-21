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21. 11. 2019

Зеленский поспорил еще с одним чиновником из-за ремонта моста

Президент Владимир Зеленский заставил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать при журналистах, что Южнобугский мост Николаева будет отремонтирован в течение года, передает Украинская правда.

"У нас здесь в каждой области так. По-другому строится, в Днепре так было, в Станице Луганской, в Мариуполе с дорогой. Если вы скажете журналистам, люди будут вас видеть, узнавать на улицах и спрашивать "Где мост?", - сказал Зеленский.

Ответ чиновника "Будем стараться" не устроил главу государства и он спросил "В следующем году мост будет стоять?".

После того как Зеленский несколько раз переспросил берет ли на себя обязательства руководитель ОГА отремонтировать мост, Стадник ответил "Будет".

Детали: В свою очередь Стадник пытался уклониться от конкретного ответа, "чтобы не было потом ситуации, когда не построим".

"А вы постройте", – сказал Зеленский.

Председатель ОГА рассказал, что сейчас решается вопрос проектной документации для ремонта моста.

Ранее сообщалось, что 7 сентября, мэр Днепра Борис Филатов открыл мост после капремонта.

Напомним, во время визита в Днепр Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. После этого Филатов на два месяца закрыл Новый мост.

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Источник: korrespondent.net
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