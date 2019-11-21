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21. 11. 2019

Мужчина жил с живым 7-сантиметровым червем в глазу

У жителя Индии из глаза достали живого 7-сантиметрового червя. Об этом сообщает Mirror.

Житель индийского штата Гуджарат 70-летний Джасубай Пател на протяжении несколько лет жаловался на боль и зуд в глазу. Мужчина неоднократно обращался к врачам, но те не могли поставить диагноз.

Офтальмолог Милан Панчал заметил в глазу пациента паразита только в октябре 2019 года. Врач настоял на немедленной операции потому, что паразит мог пробраться в головной мозг или навсегда лишить мужчину зрения.

Пател был под местной анестезией и чувствовал, как из его глаза доставали червя.  Операция длилась 25 минут и семисантиметрового червя достали живым.

Индиец признался, что 12 лет назад его укусила собака. Врач предполагает, что именно тогда мужчина и заразился.

Ранее сообщалось, что девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу. Также Корреспондент писал о том, что турист оказался в коляске после купания в озере.

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Источник: korrespondent.net
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