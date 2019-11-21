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21. 11. 2019

Сын Елизаветы II сложил монаршие обязанности из-за секс-скандала

Британский принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, слагает с себя монаршие обязанности, возложенные на него в связи с титулом, на фоне обвинений о связи с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC.

О решении 59-летнего принца в заявлении сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Эндрю объяснил, что обстоятельства, связанные с его прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, "стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю". Поэтому он попросил королеву Елизавету II "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".

Он сказал, что глубоко сочувствует жертвам Эпштейна.

После интервью BBC принц Эндрю столкнулся с резкой критикой его дружбы с американским финансистом, арестованным в июле 2019 по подозрению в организации проституции. За месяц его нашли мертвым в тюремной камере - судебный процесс так и не состоялся, а расследования его предполагаемых преступлений продолжается.

Во время следствия Вирджиния Джуффре, одна из вероятных жертв Эпштейна, заявила, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Принц Эндрю всегда отрицал любые формы сексуального контакта или отношений с ней.

Компании BT и Barclays, а также университеты и благотворительные фонды, с которыми работал принц, дистанцировались от него на фоне скандала.

Дело Эпштейна. Сын Елизаветы II в секс-скандале

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Источник: korrespondent.net
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