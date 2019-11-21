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21. 11. 2019

В Черновцах юноша ради лайков пробежался по авто копов

В Черновцах 19-летний парень пробежался по автомобилю патрульных полицейских, чтобы его друг снял это на видео, которым потом хотел похвастаться в соцсетях. Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Как видно на опубликованном ролике, юноша переходил дорогу, затем внезапно изменил направление движения и выскочил на служебное транспортное средство, которое притормозило, чтобы его пропустить. Парень пробежался по авто и начал убегать. Однако инспекторы догнали правонарушителя, задержали и передали следственно-оперативной группе Черновицкого отдела полиции.

Теперь юноше грозит наказание согласно статье о хулиганстве, что карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве хулиганы избили копа и забрали пистолет.

А в городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских.

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Источник: korrespondent.net
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