Опубликован список снятого оборудования с кораблей

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.
Ранее Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.
Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:
- радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);
- радиостанции Motorola;
- радиостанции ICOM;
- станции космической связи IRIDIUM;
- РЛС Furuno;
- сняты и/или разбиты системы распознавания;
- вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;
- надувная лодка с двумя моторами;
- магнитный компас и гирокомпас;
- надувной плот;
- огнетушители;
- фонари освещения и аккумуляторы;
- аварийный буй;
- запчасти;
- кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;
- унитаз;
- вся документация;
- прочее.
Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.
На буксире Яны Капу отсутствуют:
- снято все радиооборудование, как и на катерах;
- разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;
- частично разобрана универсальная система водяной защиты;
- разобрана топливная аппаратура;
- отсутствуют розетки и плафоны;
- в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;
- сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
- фальшборта частично разрушены;
- отсутствует часть мачты;
- вся документация;
- прочее.
Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.
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Источник: korrespondent.net
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