Полуголый мужчина четыре дня выживал среди крокодилов

Житель австралийского города Кованьяма четыре дня провел в диком буше без одежды и обуви. Об этом пишет Daily Mail.

Когда 44-летний Джерри Дэвид ехал ночью домой, на дорогу выбежала корова и мужчина попал в ДТП. Инцидент произошел в 100 километрах от дома в дикой местности.

Авто сломалось и Дэвиду пришлось на протяжении четырех дней выживать в буше. У мужчины не было запасов воды и еды, более того, на нем были только шорты.

В месте, где австралиец заблудился температура днем достигает 40 градусов, а в водоемах обитают крокодилы. Именно из этих водоемов Дэвиду пришлось пить воду.

Полицейские нашли мужчину в 30 километрах от места ДТП. Он хорошо знал специфику местной природы, что и помогло ему выжить. Его здоровье в полном порядке.

Ранее сообщалось, что девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели. Также Корреспондент писал о том, что охотник принял крокодила за бревно и поплатился.

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Источник: korrespondent.net