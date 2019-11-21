Корабли переданы в нормальном состоянии - ФСБ

В ФСБ России заявляют, что Украине вернули захваченные в Керченском проливе корабли в нормальном состоянии. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.
"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах Никополь и Бердянск, а также буксира Яны Капу со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении.
"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявили в ФСБ.
Видео ФСБ можно посмотреть по ссылке.
Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.
Позже появился список снятого с кораблей оборудования.
Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.
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Источник: korrespondent.net
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