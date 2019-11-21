В Винницкой области "накрыли" производство суррогатного алкоголя

В Винницкой области разоблачили крупное производство контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 21 ноября.

В ангаре на окраине города Могилев-Подольский несколько местных жителей организовали подпольный цех. Они изготавливали алкоголь и продавали его через интернет по всей территории Украины под видом продукции известных мировых брендов. Товар доставляли через один из почтовых сервисов, а также с помощью курьеров и на собственном автотранспорте.

Во время обысков правоохранители изъяли 33 тонны контрафактного алкоголя, почти пять тонн спирта сомнительного качества, упаковочную тару и "производственное" оборудования. Общая стоимость изъятого составила более 14 млн гривен. Сумма убытков для госбюджета оценивается в 6,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, а также выяснения источников происхождения сырья.

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Ранее в Черкассах правоохранители разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

А во Львовской области полиция разоблачила подпольную винокурню. Правоохранители изъяли водочную продукцию на 2 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net