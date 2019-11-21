Ждала Зеленского: в Очакове госпитализировали журналистку

Журналистка ТРК Украина Анжела Слободян сломала ногу, упав в ров у проходной военного порта в Очакове во время ожидания приезда Владимира Зеленского. Президент должен был дать брифинг, посвященную возвращению украинских кораблей из России. Об этом пишет Nikvesti.

По информации журналистов, что представители СМИ ожидали президента более трех часов у проходной военного порта в Очакове. Владимир Зеленский задерживался, журналистов не пускали на территорию порта, и им пришлось ждать за забором.

Территория вокруг военного порта по словам журналиста "мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная", - написал он.

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Журналист НикВести Олег Деренюга отметил, что после отъезда ПТС канала 1+1 света в месте ожидания не осталось совсем. В итоге в ров упала Анжела Слободян и сломала ногу. Рядом находилась скорая, женщине сразу оказали помощь, предварительно, у нее диагностирован открытый перелом.

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины отметил, что ненадлежащая организация пресс-конференции, это вина местных чиновников, проявивших "преступное равнодушие".

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Очаков с задержкой в несколько часов из-за отказа двигателя у президентского самолета. Ему и сопровождающим лицам пришлось пересесть на другое воздушное судно.

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Источник: korrespondent.net