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21. 11. 2019

Украина экстрадировала в США иностранного кибер-преступника

В четверг, 21 ноября, правоохранители экстрадировали в Соединенные Штаты Америки иностранного киберпреступника, задержанного в Украине в октябре этого года. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, гражданин Литвы, подозреваемый в совершении 10 серьезных транснациональных киберпреступлений, длительное время разыскивался американскими правоохранителями. В октябре злоумышленник был задержан Нацполицией на территории Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины принято решение об экстрадиции лица в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - отметили в ГПУ.

В прокуратуре добавили, что это первый случай сотрудничества между Украиной и США, когда экстрадиция происходила в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что Чехия выдала Украине беглого экс-чиновника, которого подозревают в хищении 15 млн гривен.

Также сообщалось, что Нидерланды выдали США украинского хакера. 31-летний украинец обвиняется в одном преступном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества, четырех эпизодах мошенничества и одном эпизоде компьютерного мошенничества.

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Источник: korrespondent.net
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