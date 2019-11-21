Турция задержала сотрудника посольства Германии

Полиция Турции задержала сотрудника посольства ФРГ. Задержание произошло еще в сентябре, однако известно о нем стало только в среду, 20 сентября, сообщает DW.

Отмечается, что задержанный - адвокат. В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что работают с целью узнать больше об обвинениях в адрес этого юриста и пытаются добиться его освобождения.

Тем временем, несколько немецких СМИ сообщают, что турецкие власти обвиняют задержанного сотрудника немецкого посольства в шпионской деятельности.

Заданием юриста якобы был сбор информации, необходимой для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции, заявления которых на данный момент рассматриваются в Германии.

В круг его задач входило выяснить, ведутся ли против этих лиц (а среди них есть и курдские активисты) расследования на родине и грозит ли им арест в случае возвращения в Турцию.

По данным СМИ, в Берлине опасаются, что турецкие правоохранители могли конфисковать во время задержания этого адвоката сведения и документы в отношении 50 турецких граждан, подавших заявки на получение политического убежища в Германии.

Тем временем представитель Федеральной службы по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщил журналистам, что в ведомстве исходят из того, что в руки турецких властей попала информация относительно самих дел по выдаче статуса искателя убежища. В ведомстве также пообещали проинформировать об этом всех причастных лиц.

Согласно результатам расследования журналистов, на момент задержания адвокат имел при себе десятки дел о предоставлении политического убежища для этих турецких граждан. Последние - преимущественно курдские активисты или сторонники движения проповедника Мухаммада Фетхуллаха Гюлена, которых преследуют в Турции.

Напомним, в октябре Турция обвинила курдов в 20 обстрелах. В результате обстрела погиб турецкий военный и еще один получил ранение.

Ранее в аэропорту Москвы задержали сотрудника посольства США с миной в багаже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net