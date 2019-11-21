На школьной парковке в США обнаружили бомбу

На школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает издание Mercury News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, нашел бомбу школьный садовник, он отнес находку в административное здание учебного заведения.

Прибывшая на место инцидента полиция эвакуировала школу. Бомба была обезврежена.

В здании также провели обыск, других подозрительных устройств не обнаружили.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам. Посылки с самодельными взрывчатками были отправлены нескольким американским политикам, в том числе экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме.

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Источник: korrespondent.net