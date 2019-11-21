В Сербии разгорается скандал вокруг предполагаемого российского агента

В Сербии вскоре пройдет заседание Совета национальной безопасности, посвященное появившейся в интернете информации о предполагаемой вербовке сербского гражданина российским военным атташе. Президент Сербии Александар Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность этих данных, сообщает в четверг, 21 ноября DW.

По словам премьер-министра Аны Брнабич, властям в Белграде еще следует получить дополнительную информацию по данной теме. Если сведения о вербовке окажутся достоверными, это "будет серьезной проблемой" и "вопросом, к которому придется подойти со всей серьезностью", добавила Брнабич.

На вопрос журналистов, может ли такая проблема ухудшить отношения Белграда с Москвой, премьер-министр отвечать отказалась, заявив, что пока не может давать оценку, и призвала дождаться информации от сербских спецслужб.

Ранее местное издание Blic сообщило о "шокирующем видео", в котором, предположительно, российский дипломат и офицер военной разведки Георгий Клебан дает деньги высокопоставленному сербскому чиновнику. Речь идет об опубликованном 17 ноября в YouTube под ником Kdjuey Lskduf видео, в котором показана встреча двух мужчин на автостоянке. Лицо одного из них размыто, другого - отчетливо видно.

Они тепло приветствуют друг друга, пьют вместе пиво и затем обмениваются полиэтиленовыми пакетами. В другой сцене мужчина с размытым лицом достает из пакета стопку банкнот и пересчитывает их. В подписи к видео поясняется, что офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Георгий Клебан платит агенту - высокопоставленному сербскому чиновнику.

В свою очередь известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, который сотрудничает с группой Bellingcat, сообщил в Twitter, что личность Клебана подтверждена с помощью программы распознавания лиц Microsoft Azure. При этом Грозев сравнил человека на видео с YouTube с кадрами официальных мероприятий российского посольства, в которых участвовал Клебан. По данным Грозева, Клебан находился в Сербии с 2016 года до середины 2019-го, а его отъезд был внезапным.

20 ноября сербское национальное информагентство Танюг сообщило, что Агентство информационной безопасности Сербии (АИБ) подтвердило подлинность видеоролика. "Съемки определенно достоверны и на них однозначно изображен офицер российских спецслужб Георгий Клебан", - говорится в сообщении. По этим данным, сербские спецслужбы сейчас устанавливают личность предполагаемого сербского чиновника, присутствующего в видеозаписи.

Между тем министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в тот же день заявил о поездке в Москву для переговоров с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым о "проблемах безопасности" и "сотрудничестве в борьбе с преступностью". Он не сообщил, связаны ли эти консультации со шпионским скандалом.

Ранее сообщалось, что Турция задержала сотрудника посольства Германии по обвинению в шпионаже.

А в аэропорту Москвы задержали сотрудника посольства США с миной в багаже.

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Источник: korrespondent.net