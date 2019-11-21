Кабмин намеревается ввести электронные доверенности

В Кабмине готовят к запуску электронные доверенности. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на странице в Facebook.

"Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он вам высылает pdf-файл по почте, в мессенджер или на флешке, со своей наложенной электронной подписью", - написал он.

Дубилет отметил, что электронные доверенности создаются для удобства граждан, если нужно срочно передать документ: "Вместо того чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает его кому нужно - по почте или в мессенджер".

Министр подчеркнул, что файлы с электронными подписями являются более безопасными. По его словам, рейдерство часто случается именно через поддельные бланки доверенностей. На первом этапе электронные доверенности будут лишь приложением к бумажным, утверждает Дубилет.

Он также сообщил, что соответствующий закон планируют подать в парламент в ближайшие недели.

"А теперь самое красивое. Для внедрения этого решения уже все есть! У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", - написал Дубилет, отметив, что электронные доверенности заработают на следующий день после принятия закона.

Накануне Дубилет анонсировал объединение всех call-центров правительства. По его словам, сейчас в Украине существуют более 50 различных правительственных call-центров, которые планируют объединить в один, работающий эффективнее.

Напомним, что ранее Кабмин начал внедрение Google-инструментов. Google предоставил украинскому правительству тысячу бесплатных аккаунтов. Дубилет рассчитывает, что депутатам особенно пригодятся Google Docs, Spreadsheet и Google Forms.

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Источник: korrespondent.net