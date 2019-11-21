В МВД подготовили новые стандарты фото на документы

В Украине будут внедрены новые стандарты фотографий для паспорта гражданина Украины и других документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 21 ноября.

Сообщается, что новые стандарты коснутся представителей различных вероисповеданий.

"В пятницу, 22 ноября, Государственная миграционная служба Украины презентует новые стандарты фотографирования на документы, что удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует выдачу иностранных паспортов жителям Закарпатья и Донбасса.В частности, изучается информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и "ЛДНР".

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Источник: korrespondent.net