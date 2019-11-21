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21. 11. 2019

В Сумской области во время пожара погибли двое мужчин

В Сумской области в поселке Чаплищи во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин, передает в четверг, 21 ноября, пресс-центр ГУ ГСЧС Украины.
 
"20 ноября в 23:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Присеймовская в поселке Чаплищи Путивльского района", - говорится в сообщении.
 
Установлено, что дом полностью был охвачен огнем, произошло частичное разрушение конструкций кровли. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и соседний жилой дом.
 
Во время ликвидации пожара в доме пожарные обнаружили тела двух человек. В 00:36 пожарным удалось локализовать возгорание. И чтобы полностью его обуздать пришлось использовать почти 30 т воды. В 5:05 пожар был ликвидирован.
 
Погибшими оказались - хозяин дома 1949 года рождения и его товарищ 1987 года рождения. Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители.
 
Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел.
 
Еще сообщалось. что в Донецкой области вспыхнул масштабный пожар на шахте.

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Источник: korrespondent.net
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