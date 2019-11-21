В Слуге народа решили вопрос членства Иванисова

Нардеп Роман Иванисов выходит из фракции и партии Слуга народа. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил глава фракции Давид Арахамия, пишет Левый берег.

"Мы договорились с ним, что он по личной инициативе выходит из фракции и партии. Если он это опровергнет и вся страна увидит, что это фейк, мы его заберем назад. Если это подтвердится, пускай идет по своим делам, куда заблагорассудится", - сказал Арахамия.

По его словам, Иванисов направил своего помощника в мариупольскую колонию, чтобы получить подтверждения невиновности в архивах. "Это 1996 год. В реестре МВД ничего нет, но есть реестры пенитенциарной службы, но в них нет информации до 2002 года. Там только бумажный вид", - сказал Арахамия.

Иванисов утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

"Представьте себе, как Иванисов себя чувствует. Если это фейк, - а его кто-то насильником называет, - и это не подтвердится, будет очень обидно. Если не фейк - тогда мы говорим: господин Иванисов, со Слугой народа вам не по пути", - добавил Арахамия.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в колонии.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил судимость нардепа, однако подчеркнул, что она погашена.

В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.

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Источник: korrespondent.net