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21. 11. 2019

В Одессе мужчина под впечатлением от Джокера разбил памятник

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который повредил памятную доску проукраинскому активисту Игорю Иванову, который погиб 2 мая 2014 года, говорится в четверг, 21 ноября, в пресс-службе полиции.
 
Сотрудники Приморского отдела полиции квалифицировали повреждение мемориальной доски, которое произошло 11 ноября, как хулиганство. В ходе расследования вышли на местного жителя.
 
Мужчине сообщено о подозрении по статье о хулиганстве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
 
В фейсбуке одесского активиста Демьяна Ганула выложили видео общения с этим мужчиной.
Он рассказал, что разбил табличку в "пьяном угаре". "Это получилось из-за семейного конфликта. Я поругался с женой, приехал на работу, напился, скачал фильм Джокер на ноутбук и под впечатлениями в пьяном угаре начал творить чудеса", - заявил он.
 
По его словам, он ходил по Одессе, "пел песни, намазал рожу и махал кувалдой, дорывался до дворника, до прохожих". Табличку Иванову воспринял как вывеску магазина и только утром из новостей понял, что натворил.
 
"Я каюсь перед родителями Игоря, перед всеми патриотами Украины и прошу у всех прощения. Я готов восстановить табличку, повесить ее на место", - заявил мужчина.
 
Напомним, в Харькове радикалы осквернили памятник маршалу Жукову.

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Источник: korrespondent.net
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