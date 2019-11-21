В школе Ровенской области дети массово отравились конфетами

В селе Здолбица Здолбуновского района с отравлением госпитализировали учеников местной школы. Об этом сообщает управление Нацполиции в Ровенской области в четверг, 21 ноября.

Отмечается, что накануне в больницу с острым отравлением попали 12 пятиклассников. По данным полиции, школьников угостила конфетами одноклассница, праздновавшая день рождения. Вскоре детям стало плохо. Их доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести. Здоровью детей ничего не угрожает.

Предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков города Ровно. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и устанавливают причастных.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Черкасской области семью нашли без сознания, а ребенка мертвым. К счастью, взрослые еще дышали, а вот ребенка спасти медики не успели.

Напомним, во Львовской области госпитализированы уже 24 человека, отравившихся свадебными блюдами в ресторане гостинично-развлекательного комплекса Кривое озеро. У троих из них обнаружили сальмонеллу.

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Источник: korrespondent.net