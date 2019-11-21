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21. 11. 2019

Сделали все для предотвращения газовой войны – Москва

Российские власти предприняли все меры для решения газовых вопросов с Украиной, чтобы избежать газовой войны. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС в четверг, 21 ноября.

"Россия против любых газовых войн, – сказал он. – Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого".

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Отвечая на вопрос о рассматриваемых датах для проведения трехсторонних консультаций по газу, Козак сказал: "Пока это переговоры".

Напомним, 18 ноября Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В украинском Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым. При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

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Источник: korrespondent.net
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