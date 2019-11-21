В Бразилии мужчина застрелил бездомную за один реал

В Бразилии мужчина убил бездомную, которая попросила у него один реал, сообщает Unilad.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как в центре Рио-де-Жанейро бездомная женщина подходит к мужчине и начинает с ним разговор. Девушка просит у него один реал (5,75 грн). Мужчине не понравилась такая просьба, поэтому он решил проучить ее.

Он сделал как минимум два выстрела. Бездомная упала посреди дороги. Около пострадавшей, которая неподвижно лежит на земле, остановился прохожий, чтобы помочь ей. Женщину доставили в больницу Азеведо Лима, где ее объявили мертвой.

Президент Бразилии Жаир Больсонаро в мае подписал указ, который позволил широкому кругу людей, включая дальнобойщиков и политиков, носить оружие без необходимости доказывать, зачем оно им нужно. Позже законодатели в стране смягчили его, разрешив носить оружие ограниченному кругу людей, например, охотникам.

Напомним,в Японии бездомная старушка ранила двух женщин.

Еще сообщалось, что под Киевом мужчина стрелял в бездомного и избил его битой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net