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21. 11. 2019

Пашинский дал показания о расстрелах на Майдане

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский заявляет, что никакой команды протестующим на Майдане Независимости на штурм правоохранителей 20 февраля 2014 года никто не давал. Об этом он сказал в ходе заседания Святошинского районного суда Киева, сообщает в четверг, 21 ноября Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Пашинский выступал в качестве свидетеля по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года. Поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе, допрос проводился в режиме видеоконференции.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева – ред.)".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории.

"На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Как ожидается, в 14:00 часов суд допросит экс-спикера Рады созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года .

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Источник: korrespondent.net
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