В районной больнице Украины впервые пересадили почку

В больнице города Ковель Волынской области впервые провели успешную трансплантацию почки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая шесть лет получала сеансы гемодиализа и три года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее муж, отдал свою почку ради спасения жены.

"Трансплантация от живого донора - это двойная ответственность, ведь орган забирают у здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало", - сообщают в Минздраве.

Сейчас супруги чувствует себя хорошо и уже строят планы на будущее, говорится в сообщении.

Лицензию на трансплантацию органов Ковель МТМО получило 19 сентября.

До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, которым в 2018 и 2019 годах сделали операции. При этом в Украине необходимо делать три тысяч подобных операций в год.

Накануне сообщалось, что в Казахстане иностранцам незаконно пересаживали почки украинцев.

Беспилотник впервые доставил орган для пересадки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net