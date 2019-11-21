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21. 11. 2019

В Крыму старшеклассник умер на уроке

В аннексированном Крыму ученику 10-го класса сельской средней школы Сакского района стало плохо во время урока. Подросток умер, сообщает Интерфакс со ссылкой на так называемое "министерстве образования, науки и молодежи" Крыма в четверг, 21 ноября.

Трагедия произошла накануне в среду.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце – у него было освобождение от физкультуры", – сказал собеседник агентства.

В "министерстве" исключили криминальный характер произошедшего и предположили, что причиной ухудшения состояния могли стать личные переживания – недавно погиб отец школьника.

Ранее в Крыму умерла 15-летняя девочка, отдыхавшая в лагере Артек. Она приехала на полуостров из Махачкалы. Девочка легла спать, а утром была обнаружена мертвой.

В Крыму нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку

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Источник: korrespondent.net
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