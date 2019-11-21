Лента RSS
Подписаться на ленту
21 ноября 2019, четверг, 15:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
21. 11. 2019

На Волыни трое мужчин изнасиловали девушку

 
В Волынской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба местной полиции.
 
22-летнюю девушку изнасиловали 20 ноября. В тот же день полицейские задержали подозреваемых – трех жителей Волыни. 18, 20 и 30-летних жителей области уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
Отметим, что один из задержанных ранее был судим за угон авто.
 
Напомним, под Харьковом подростки изнасиловали ребенка с отклонениями. Издевательства над ребенком снимали на видео, которое потом продавали в школе по 50 гривен.
 
Еще сообщалось, что в Киеве возле собственного дома изнасиловали девушку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.