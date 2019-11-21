На Волыни трое мужчин изнасиловали девушку

В Волынской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-служба местной полиции.

22-летнюю девушку изнасиловали 20 ноября. В тот же день полицейские задержали подозреваемых – трех жителей Волыни. 18, 20 и 30-летних жителей области уже поместили в изолятор временного содержания. Теперь им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что один из задержанных ранее был судим за угон авто.

Напомним, под Харьковом подростки изнасиловали ребенка с отклонениями. Издевательства над ребенком снимали на видео, которое потом продавали в школе по 50 гривен.

Еще сообщалось, что в Киеве возле собственного дома изнасиловали девушку.

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Источник: korrespondent.net