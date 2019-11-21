Подрывник ночного клуба в Сумах получил 10 лет тюрьмы

Заречный районный суда города Сумы приговорил к 10 годам тюремного заключения 29-летнего мужчину, который 10 июня 2018 года бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба Луна. Об этом сообщает региональная прокуратура в четверг, 21 ноября.

В ходе следствия, проведенного полицией, установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

Мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения в 05:48, сорвал чеку с осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу, – напомнили в прокуратуре.

Когда охранник заведения пытался остановить злоумышленника, тот ударил его ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападавшим и уже в соседнем дворе с помощью полицейских задержал нападавшего.

Всего тогда пострадали восемь человек в возрасте от 18 до 34 лет, которые получили легкие, средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину свою признал частично. Заверил, что не знал, что бросает гранату. Он думал, что это якобы петарда.

Действия обвиняемого были квалифицированы по статьям о законченном покушении на убийство двух или более лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений, незаконном обращении с боеприпасами, сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, хулиганстве, умышленном легком телесном повреждении (ч.2 ст.15, пп.1,5,7 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263, ч.2 ст.342, ч.4 ст.296, ч.2 ст.125 УК Украины).

Напомним, 16 ноября в Киеве при взрыве гранаты в общежитии погиби двое мужчин. Полиция установила личности погибших. Один из них был охранником, а другой – строителем.

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Источник: korrespondent.net