Вернем все детали. Как Зеленский встречал корабли

Президент Владимир Зеленский в Очакове встретил украинские корабли, которые Россия вернула после захвата в ноябре прошлого года. Он заявил, что это стало шагом к миру и рассказал о поисках дипломатических решений и борьбе за единство Украины.

Зеленский подтвердил, что на вернувшихся кораблях нет некоторых делатей, отметив, что Киев обратится к Москве для возвращения "всего, чего там нет". Президент также сказал, что корабли отремонтируют в течение трех месяцев. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Корабли вернулись без обещаний

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу вернулисть на территорию материковой Украины 20 ноября. Они прибыли в военную гавань города Очаков Николаевской области.

Местные жители с украинскими флагами встречали корабли с утра. Зеленский прибыл с опозданием на несколько часов уже ближе к ночи.

Его самолет не смог вылететь с военного арэодрома в Чугуеве из-за поломки двигателя. Президенту пришлось ехать в Харьков, чтобы лететь другими самолетом.

В Очаков его сопровождали посол Германии Анка Фельдгузен, посол Франции Этьен де Понсен, а также спецпред ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик.

При осмотре катеров, которые вернулись из Керчи, Зеленский рассказал, что этот вопрос обсуждался вместе с возвращением моряков и не требовал никаких условий.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется и нам всем, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - заявил президент.

Он также рассказал о состоянии кораблей, отметив, что они будут ремонтироваться - "где-то три месяца - и все будет на ходу"

"То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - сказал Зеленский.

Cмотрите фотогалерею: Вернем все детали. Как Зеленский встречал корабли

Украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были захвачены ФСБ России 25 ноября 2018 года в Керченском проливе "за вход в территориальные воды России". Моряков арестовали.

Международный трибунал по морскому праву на заседании по делу захваченных моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить моряков и военные корабли и вернуть их Украине.

Россия частично выполнила решение трибунала, вернув моряков, но отрицает это. В МИД России объяснили передачу кораблей тем, что следственные действия с украинскими кораблями завершены, а потому в удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

Между тем, 21 ноября начинаются слушания по событиям в Керченском проливев трибунале по морскому праву в Гааге. Подробно в материале Россия вернула Украине военные корабли. Что дальше.

Чего на кораблях не нашли

Первым о недостающих запчастях заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игор Воронченко. Он заявил, что корабли вернулись в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

"Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - сказал он.

Cмотрите фотогалерею: Вернем все детали. Как Зеленский встречал корабли

Российские СМИ писали, что вооружение останется, а это пулеметы ДШКМ и боевые модули Катран-М, не будет только боевых снарядов. Воронченко ничего не сказал на этот счет, но на кадрах видны боевые модули на кораблях.

Что касается пробоины от российского снаряда в рубке Бердянска, которую катер получил при штурме в ноябре прошлого года, то ее в России залатали.

Cмотрите фотогалерею: Вернем все детали. Как Зеленский встречал корабли

Позже Анатолий Матиос, который до сентября этого года возглавлял Военную прокуратуру, опубликовал документ, в котором указан перечень поврежденного и отсутствующего имущества на украинских кораблях.

Так, у Бердянска пробита ходовая рубка, машинное отделение и гальюн (туалет). Осколками пробиты левый главный двигатель и повреждена система распознавания.

У буксира Яны Капу повреждены фальшборт (борт палубы) и отсутствует часть мачты. О боевых повреждениях катера Никополь не указывается.

Согласно документу, на всех кораблях отсутствуют: радиостанции, станции космической связи, РЛС Furuno, сняты и/или разбиты системы распознавани, вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас; надувная лодка с двумя моторами; магнитный компас и гирокомпас; надувной плот; огнетушители; фонари освещения и аккумуляторы; аварийный буй; запчасти; кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель; унитаз; вся документация.

В документе указывается, что на кораблях повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии (комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя).

На буксире Яны Капу также: снято все радиооборудование; разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке; частично разобрана универсальная система водяной защиты; разобрана топливная аппаратура; отсутствуют розетки и плафоны; в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина; сняты все кабели, в т. ч. кабель берегового питания.

Матиос также сообщил, что перед приемом дно всех кораблей осматривали украинские водолазы. Журналист Андрей Цаплиенко объяснил, что это это необходимо для выявления возможных повреждений и, "на всякий случай, наличие взрывных устройств".

Один из моряков Андрей Эйдер на своей странице в Facebook также добавил, что исчезла часть комплектов личного белья моряков.

В ФСБ России 21 ноября заявили, что вернули корабли в нормальном состоянии. В качестве доказательств спецслужба распространила видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент передачи украинской стороне, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

Как утверждает ФСБ, украинская сторона "никаких претензий о состоянии судов не высказывает".

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - цитирует ФСБ Интерфакс.

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Источник: korrespondent.net