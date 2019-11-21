В Сенате США заявили, что могут остановить СП-2

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции могут более года задержать ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 или даже вообще остановить его строительство. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт политика.

Круз призвал Сенат рассмотреть и принять проект "Закона о защите энергетической безопасности Европы".

"Как вы знаете, комитет одобрил мое законодательство по Северному потоку-2. Я надеюсь, что Сенат примет его, и Палата тоже. Текущие прогнозы говорят, что трубопровод будет завершен до января. Это значит, что у нас может быть два месяца, чтобы сделать это. И если мы не сможем это сделать, мы значительно усилим Путина за счет остальных стран свободного мира", - сказал он.

Сенатор также заявил, что администрация президента может использовать свои полномочия, предусмотренные законом "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA) с той же целью - наложить санкции на любую компанию, которая решит участвовать в строительстве трубопровода.

Круз добавил, что в Белом доме идут обсуждения, использовать ли эти полномочия. По словам законодателя, если Конгресс или Белый дом введут санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2, то проект прекратит существование, так как у России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

"В худшем случае введение санкций против компаний приостановит Северный поток-2 больше чем на год. При наилучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод", - сказал он.

Напомним, в Германии готовятся к запуску Северного потока-2. Первую нитку газопровода Eugal планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Вторая будет достроена до конца следующего года.

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Источник: korrespondent.net