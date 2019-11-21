Земельный референдум: в Раде назвали сроки

Референдум о продаже земли иностранцам в Украине состоится тогда, когда украинцы увидят рынок земли на практике и смогут сделать собственные выводы, сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает 21 ноября УНИАН.

“Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона - через два-три года. Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан”, - сказала она.

Будет два подхода ко внесению правок об участии иностранцев в рынке украинских сельхозземель при подготовке законопроекта ко второму чтению.

“Первый - там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй - они исключаются”, - сказала она.

13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли может быть открыт для иностранцев только после референдума.

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Источник: korrespondent.net