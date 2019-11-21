Город в Австралии накрыла пылевая буря

На австралийский город Милдьюра, штат Виктория, обрушилась пылевая буря, сила ветра достигала 40 км/час, а температура воздуха - +40 градусов. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает СNN.

Отмечается, что буря была вызвана штормовыми ветрами и высокой температурой, которые привели к лесным пожарам, охватившим штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд к северу от Виктории.

Бюро метеорологии Виктории сообщило, что появление бури логично, учитывая, что год был очень сухим. Видимость в Милдьюре была низкой: в аэропорту упала с четырех километров до 500 метров.

Также сообщается, что нынешняя засуха в регионе является самой сильной за последние десятилетия. В стране становится все жарче и суше, дожди прекратились, из-за чего фермеры терпят убытки.

Ранее сообщалось, что Сидней затянуло дымом из-за масштабного лесного пожара. Огонь бушевал на 150 гектарах леса. Из-за масштабных пожаров в Австралии вводили чрезвычайное положение.

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Источник: korrespondent.net