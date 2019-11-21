Найем рассказал о своей должности в Укроборонпроме

Бывший народный депутат Мустафа Найем утверждает, что его назначили заместителем генерального директора концерна Укроборонпром. Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы в четверг, 21 ноября.

На брифинге у Найема спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к Укроборонпрому. Он подтвердил эту информацию.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", – уточнил он.

Отметим, что на сайте Укроборонпрома пока не указано, что Найем является заместителем гендиректора Айвараса Абромавичуса. По состоянию на 21 ноября у главы госконцерна семь заместителей и экс-нардепа среди них нет.

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На прошлой неделе стало известно, что Абромавичус назначил бывшую главу Microsoft Украина Надежду Васильеву своим заместителем по вопросам цифровизации и инноваций.

А в начале октября Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: директора HR-департамента, начальника управления коммуникаций и заместителя по безопасности госконцерна.

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Источник: korrespondent.net