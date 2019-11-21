Лента RSS
Подписаться на ленту
21 ноября 2019, четверг, 17:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
21. 11. 2019

Перевозчик из Чехии запустит поезда да украинской границы

Leo Express, частный перевозчик из Чехии, получил разрешение на осуществление с 11 декабря текущего года регулярных железнодорожных перевозок из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной. Разрешение выдано на пять лет - до 10 декабря 2024 года. Об этом сообщает Rynek kolejowy в четверг, 21 ноября.

Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно. На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

При этом отмечается, что с декабря 2019 года поезда Leo Express еще не будут курсировать по этому маршруту. Сроки не называются. На запрос журналистов в чешской компании пока не ответили.

Напомним, что ранее под офисом президента митинговали работники железной дороги. Протестующие требовали уволить главу Укрзализныци, недопустить приватизации компании и повысить зарплаты.

Также сообщалось, что Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины. На 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечают, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.