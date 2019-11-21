Перевозчик из Чехии запустит поезда да украинской границы

Leo Express, частный перевозчик из Чехии, получил разрешение на осуществление с 11 декабря текущего года регулярных железнодорожных перевозок из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной. Разрешение выдано на пять лет - до 10 декабря 2024 года. Об этом сообщает Rynek kolejowy в четверг, 21 ноября.

Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно. На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

При этом отмечается, что с декабря 2019 года поезда Leo Express еще не будут курсировать по этому маршруту. Сроки не называются. На запрос журналистов в чешской компании пока не ответили.

Напомним, что ранее под офисом президента митинговали работники железной дороги. Протестующие требовали уволить главу Укрзализныци, недопустить приватизации компании и повысить зарплаты.

Также сообщалось, что Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины. На 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечают, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.

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Источник: korrespondent.net